OnePlus 8 Pro: Hinweise auf IP68-Zertifizierung aufgetaucht

Das OnePlus 8 Pro und vielleicht auch das etwas weniger stark ausgestattete OnePlus 8 könnten in diesem Jahr vielleicht doch mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet werden. Allerdings hat sich der chinesische Hersteller in der Vergangenheit zu einer möglichen Zertifizierung seiner Smartphones (witziger Weise kommentarlos) geäussert und das lässt eher wenig Hoffnung auf die beliebte, nachgewiesene Wasserresistenz. Abschreiben muss man diese allerdings noch nicht.

OnePlus 8 Pro: IP68-Zertifizierung geplant? Leaker gibt Hinweis, könnte alles sein

Max J. hat auf Twitter bereits erste Hinweise auf ein mögliches kabelloses Laden beim OnePlus 8 Pro gegeben, nun gibt es den nächsten Tip. Wahrscheinlich ist das OnePlus 8 Pro auf dem Bild zu sehen und hinter dem Smartphones steht der Schriftzug “Water”, also englisch für Wasser. Mit Blick auf die Vergangenheit, gehen wir nun einmal die Möglichkeiten durch, auf die dieses Bild mit dem Begriff “Water” hinweisen könnte.

Viele Hersteller reden seit längerer Zeit von sogenannten Waterfall (Wasserfall)-Displays. Hierbei handelt es sch um Panels, deren Ränder so stark über den Rand des Smartphones biegen, dass fast kein Rand mehr zu erkennen ist. Die Displays der bisherigen Pro-Modelle waren in der Tat abfallend an den Rändern, allerdings noch nie so stark, dass es sich um ein Wasserfall-Display handelte. Es könnte also ein Waterfall-Panel werden, um die Ränder noch weiter zu reduzieren.

Auf der anderen Seite könnte der Begriff Water nun auch endlich für eine IP-Zertifizierung stehen. Max J. gibt allerdings in keiner Weise an, ob es sich tatsächlich um eine Wasserresistenz handelt. In der Vergangenheit hat OnePlus beispielsweise sein OnePlus 7 Pro kommentarlos in einen Eimer mit Wasser geworfen. Was die Welt daraus gemacht hat, war schlussendlich nicht das Problem des Herstellers.