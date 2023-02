OnePlus 11 offiziell vorgestellt – Inklusive neues Tablet OnePlus Pad

Jetzt wo es in Deutschland ein Verkaufverbot von OnePlus-Handys gibt, kann sich unsere Schweiz allerdings auf das nun neu vorgestellte High-End-Modell OnePlus 11 freuen. Die Ausstattung ist auf enorm hohen Niveau. Zudem gibt es erstmals auch ein Tablet des Herstellers zu sehen.

OnePlus 11 mit neustem Snapdragon, riesigem 2K-Display und grossem Akku

Die Technik ist übrigens vom Feinsten! Ein Snapdragon 8 Gen 2 mit 128 oder 256 GB internem Speicher sowie 8 oder gar satte 16 GB RAM. Das riesige 6.7 Zoll Display löst in QHD+ auf und bietet dank LTPO3-Technologie die Fähigkeit seine 120 Hertz dynamisch an den angezeigten Inhalt anzupassen. Im Inneren hilft ein 5000 mAh grosser Akku, das System über längere Zeit am Leben zu erhalten und vorinstalliert ist Android 13 mit entsprechender OxygenOS 13 Oberfläche (in China kommt ColorOS zum Einsatz).

Die Triple Kamera auf der Rückseite löst beim Hauptsensor mit 50 Megapixel auf und soll für enorm Detailreiche Bilder sorgen, auch bei Nacht. Der Zoom ist übrigens mit 32 Megapixel ebenfalls hochaufgelöst und bietet eine zweifache optische Vergrösserung. Beim Ultraweitwinkel kommt mit 48 Megapixel die “goldene Mitte” zum Einsatz. Die Sensoren unterstützen sich gegenseitig bei der Bildqualität. An der Entwicklung der App und der Kamera ist auch der ikonische Kamerahersteller Hasselblad beteiligt gewesen.