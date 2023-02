OnePlus 11 Concept: LED-Streifen auf der Rückseite als interessantes Licht-Design

Im Jahr 2023 ist das OnePlus 11 das aktuelle Flaggschiff des chinesischen Herstellers und wurde auch schon, auch für den Schweizer Markt, offiziell vorgestellt. Nun hat dieser aber auch einen Teaser für ein Konzept-Modell im Netz veröffentlicht und der ist durchaus überraschend. Denn er zeigt etwas, was es bei OnePlus-Smartphones bisher so nicht gab und das Design deutlich verändern dürfte. Das Konzept soll auf dem MWC 2023 in Barcelona zu sehen sein.

OnePlus 11 Concept: LED-Design auf der Rückseite – Erinnert an Nothing Phone (1)

Auf dem MWC 2023 zeigt OnePlus ein neues Konzept-Smartphone auf Basis des OnePlus 11. Genauer gesagt handelt es sich um ein überarbeitetes Design auf der Rückseite. Auf der Rückseite sind Lichtstreifen zu sehen, die wahrscheinlich mit LEDs ausgeleuchtet werden. Diese sitzen um den Kamera-Ring und in geschlängelter Linie auf der Rückseite. Im Teaser selbst ist die Farbe Blau zu sehen und an manchen stellen auch Dunkelblau. Ob es mehrere Farben geben könnte, ist aktuell nicht bekannt.

Was durchaus interessant ist, denn das Nothing Phone (1) arbeitet ebenfalls mit LEDs auf der Rückseite, um sch von der Masse abzuheben. Übrigens ist Carl Pei, CEO von Nothing Phone, ein Ex-Gründer von OnePlus. Wie wir dieses Konzept nun werten können bleibt abzuwarten. Aber Parallelen sind durchaus vorhanden. Allerdings nutzt das OnePlus 11 eine andere Musterung, die sich über den gesamten Rücken zu verteilen scheint. Wir wissen aber bislang nicht, ob dieses dann auch eine besondere Funktion erfüllt.