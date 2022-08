OnePlus 10T: Neues Modell mit überarbeiteter Hardware vorgestellt

OnePlus haut aktuell ordentlich raus. Von Einsteiger bis High-End verteilt der Hersteller die Modelle auf mehrere Geräte. Wir sind allerdings ganz froh, dass hier nur ein OnePlus 10T und nicht noch ein weitere Pro-Modell vorgestellt wurde. Die Änderungen sind vor allem im inneren des neuen Modells zu finden. An einer Stelle macht der Hersteller aber auch einen kleinen Rückschritt.

OnePlus 10T: Abgewertete Kamera, dafür aber einige Änderungen im Inneren

Ohne viel Aufregung hat OnePlus das neue 10T vorgestellt. Äusserlich scheint sich nicht viel verändert zu haben, dafür aber im Inneren um so mehr. So kommt nun der neuste Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, der nicht nur enorm viel Leistung mitbringt, sondern auch deutlich weniger Strom frisst. Für den europäischen Markt sind einmal 8 GB RAM mit 128 GB internem Speicher und ein Modell mit satten 16 GB RAM und 256 GB internem Speicher geplant. Das Display misst grosse 6.7 Zoll, setzt auf AMOLED, löst in FullHD+ auf und kommt auf bis zu 120 Hertz.

Einsparungen im Vergleich zum OnePlus 10 Pro gibt es beispielsweise bei der Kamera. So kommen 50 MP beim Hauptsensor, eine 8 MP-Kamera für Ultraweitwinkel und die von Technikfans mehr als nur ungeliebte 2-MP-Makrokamera zum Einsatz. Im 10 Pro findet man statt eines Makrosensors einen Zoom mit 8 MP. Zudem hat der Ultraweitwinkelsensor satte 48 MP und ein wesentlich besseres Linsensystem. Hier spart der Hersteller beim OnePlus 10T einiges ein um die Kosten gering zu halten. Verständlich, denn das Pro-Modell ist weiterhin teurer und auch das Spitzengerät von OnePlus.