Nothing vs. Apple: Hersteller stellt Phone(1) vor ohne es wirklich zu zeigen

Der Hersteller Nothing, der bereits mit den transparenten Ear(1) für Aufsehen sorgte, hat ein kurioses Event abgehalten. Das Phone(1) war Thema der Vorstellung, doch gezeigt wurde eigentlich gar nichts, auch wenn Nothing das Gegenteil behauptet und den Nachsatz vorbrachte „ihr werdet es verstehen, sobald ihr es seht“. Dafür gab man einige Details zum Betriebssystem bekannt.

Nothing Phone(1): Hersteller legt sich mit Apple an und will neues Ökosystem aufbauen

Fokus der Veranstaltung sollte zwar das Phone(1) sein, doch geredet wurde vor allem über das neue Betriebssystem. Nothing OS basiert auf Android und soll kaum angepasst sein. Das System ist frei von Bloatware und soll damit die Geschwindigkeit deutlich erhöhen. Zudem ist eine integration von Dritthersteller-Unterstützung geplant. So sollen laut dem Startup-Gründer und CEO Carl Pei sowohl Apple AirPods als auch Autos des Autobauers Tesla nahtlos mit dem Nothing OS zusammenarbeiten.

Gezeigt wurde das neue Betriebssystem auf einem generischen Display für Smartphones auf Präsentationsfolien. Ob dieses Display das neue Phone(1) von vorne zeigen, ist eher unwahrscheinlich. Laut Pei soll das neue Android-Handy den Markt umkrempeln und ein eigenes, stabiles und grossartiges Ökosystem mitbringen. Eine nicht weniger hohe Ambition, denn Android und iOS beherrschen den Markt komplett. Anders als bei vorherigen Versuchen wie von Microsoft mit Windows Mobile, basiert das neue OS allerdings bereits auf einem weit verbreitetem Ökosystem, was durchaus ein Vorteil sein kann. Es bleibt nur abzuwarten in wie Fern Nothing hier eigene Wege gehen kann und will. Wie Pei erklärte, will das Unternehmen die beste Alternative zu Apple-Produkten werden.