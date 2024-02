Nothing Phone (2a): Günstiger und besser als erstes Modell?

Lesedauer: < 1 Minute

Auch Nothing möchte anscheinend eine Schiene aus mehreren Modellen fahren. Nachdem der Hersteller auch mit dem Phone (2) erstmals in die Riege der High-End-Geräte vorrückte, kommt nun das Phone (2a) als günstigeres Modell nach. Dieses soll gedanklich wohl das Phone (1) beerben.

Teaser verrät mehr: Launch des Nothing Phone (2a) steht bevor

Nothing-Mitgründer und Marketingchef Akis Evangelidis spricht im Video über das kommende Modell, das übrigens auch namentlich schon seit einiger Zeit im Netz offiziell kommuniziert wird. Leistung, Kamera und Software stehen hier im Vordergrund und er versichert auch, dass das Nothing Phone (2a) ein "deutliches Upgrade im Vergleich zum Phone (1) in jeder Hinsicht" sei. Auch gibt es einen kleinen Einblick in die kommende Hardware.

Das Nothing Phone (2a), das intern unter dem Decknamen “Aerodactyl” entwickelt wird, soll auch einige von Fans beliebte Funktionen des Phone (2) nutzen. Basierend auf dem neuesten Leak kommt das Nothing Phone (2a) mit einem 6,7-Zoll AMOLED-Display mit FHD+ Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120Hz, einen Dimensity 7200 Chipsatz in Konfigurationen mit 8 oder 12 GB RAM sowie 128 oder 256 GB internem Speicher. Es wird zudem erwartet, dass das Nothing Phone (2a) eine Dual-50MP-Kamera auf der Rückseite mitbringt.