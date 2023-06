Nothing Phone (2): Preis verdoppelt sich fast im Vergleich zum Vorgänger!

Lesedauer: < 1 Minute

Die wirklich attraktive Mittelklasse Nothing Phone (1) kam ebenfalls noch mit einem sehr attraktiven Preis. Mit dem Nachfolger allerdings wird sich das ändern, denn der Hersteller greift nun auch die Oberklasse an. Das alles wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus, wie neue Informationen im Netz nun zu bestätigen scheinen. In wenigen Tagen wird das Modell bereits offiziell vorgestellt.

Nothing Phone (2) mit Snapdragon 8 Gen 2 und massig Speicher ab 729 Euro?

Wie bereits von Carl Pei in Barcelona offiziell bestätigt, kommt das neue Nothing Phone (2) mit einem Oberklasse-Prozessor, dem Snapdragon 8+ Gen 1 auf den Markt. Dieser Chipsatz hinkt zwar dem aktuellen Klassenprimus Snapdragon 8 Gen 2 hinterher, doch die Leistung dürfte das Handy dennoch in die Oberklasse katapultieren. Laut neuer Gerüchte soll es zwei Versionen geben: Einmal mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher sowie ein Modell mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher.

Der Preis steigt mit der neuen Hardware aber ebenfalls. Laut des französischen Magazins Dealabs soll der Preis auf 729 Euro zum Start in der EU steigen. Das ist zwar deutlich unter den 850 Euro UVP des Samsung Galaxy S23, allerdings ist auch ein älterer Prozessor verbaut. Die Version mit 512 GB internem Speicher soll 849 Euro kosten. Damit erhöht sich der Preis im Vergleich zum Vorgänger (469 Euro UVP) um fast das Doppelte. Es bleibt also zu hoffen, dass sich im Vergleich dazu mehr tut als nur die Verwendung eines mittlerweile ein Jahr alten Prozessors.