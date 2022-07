Nothing Phone (1): Preise auf Amazon aufgetaucht

Die vermutete bzw. in Teilen schon bestätigte Hardware lautet wie folgt: Snapdragon 778G+ mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das riesige 6.55 Zoll grosse Display ist mit 120 Hertz und OLED-Technologie ebenfalls stark. Und dazu gesellt sich nun ein entsprechend interessanter Preis, zumindest wenn es nach einem Leak beim Versandhändler Amazon geht. Dort ist das Nothing Phone (1) für gerade einmal 469.99 Euro gelistet gewesen, wie ein Nutzer auf Reddit festgehalten und veröffentlicht hat. In Anbetracht der deutlich im oberen Mittelklasse-Segment angelehnten Hardware ist das durchaus ein recht niedriger Preis.

Das Nothing Phone (1) soll am 12 Juli offiziell vorgestellt werden und könnte laut der Gerüchte dann bereits am 22. Juli im Handel, auch bei uns in Europa, erscheinen. Ein Preis von circa 470 Zählern wäre da sowohl für Deutschland, Österreich als auch unsere Schweiz eine starke Ansage. Auf der anderen Seite können aber nicht alle Fans auf ein Modell hoffen. Denn vorerst wird das Gerät nur per Einladung verkauft. Bis es also frei verkäuflich wird, könnte darüberhinaus noch einiges an Zeit vergehen.

Quelle: Reddit