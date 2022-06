Nothing Phone (1): Verkauf nur durch Einladungssystem – OnePlus lässt grüssen

Irgendwie erinnert uns das Nothing Phone (1) enorm an die Geräte von OnePlus. Das liegt nicht nur daran, dass ein ehemaliger OnePlus-Gründer Nothing ins Leben gerufen hat, sondern alles im Endeffekt genauso macht, wie OnePlus damals auch. Auch das Verkaufssystem ist zu beginn identisch, wie nun ein neuer Bericht im Netz verrät.

Nothing Phone (1) wird Anfangs nur mit Einladungssystem verfügbar sein

Denn ganz normal kaufen könnt ihr das Nothing Phone (1) erst einmal nicht, was extrem an die Anfänge von OnePlus erinnert. Auch Nothing wird für das Phone (1) höchstwahrscheinlich ein Einladungssystem nutzen. Interessierte, die sich vorab für das Gerät registrieren, werden per Einladungslink ausgewählt und dürfen dann weitere Einladungen an andere Nutzer:innen verschicken. Um so Doch damit eigentlich noch nicht genug.

Auch die gesamte Marketing-Kampagne könnte 1:1 von OnePlus stammen. Das Aufbauen der „Spannung“ inklusive der im Netz veröffentlichten Teasern des Nothing Phone (1) ist komplett der OnePlus-Schmiede entliehen. Gründer Carl Pei, der auch einen der Chefsessel von OnePlus innehatte, führt das neue Unternehmen also sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch.