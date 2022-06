Nothing Phone (1): Hersteller zeigt Design der Rückseite und verblüfft

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das chinesische Unternehmen Nothing sein Phone (1) vorstellt. Die Gerüchte rund um das Design liefen zwischenzeitlich aus dem Ruder, weil der Hersteller da ein mysteriöses Geheimnis drum machte. Die nun gezeigte Rückseite ist zwar nun wesentlich weniger spektakulär als gedacht, verblüfft aber in gewisser Weise schon.

Nothing Phone (1) erhält transparente Rückseite und ein kantiges Design

Am 12. Juli 2022 ist es soweit und Nothing wird das Phone (1) offiziell vorstellen. Der Hersteller spannte eine Zeit lang grosse Geheimnisse um das mysteriöse Nothing Phone (1). Nun zeigt dieser allerdings erstmals die Rückseite auf einem Foto und geht tatsächlich etwas anderes Wege als vergleichbare Hersteller. Neu ist die Idee aber definitiv nicht, denn zu sehen ist ein transparenter Rücken, der nur bedingt Einblicke ins Innere lässt. Zwar sehen wir die eingebundene Kamera, doch der Rest ist mit weissen Platten belegt. Darunter befindet sich offensichtlich die Hardware.

Das Design erinnert ein wenig an die alten Game Boys oder aber auch an das nachhaltige Fairphone. Letzteres kann beispielsweise mit transparenten Rückseiten-Cover ausgestattet werden, was dem Gerät einen nerdigen Look verleiht. Ob das was Nothing dort zeigt allerdings dieses sehr mysteriöse Ankündigen wert war, mag jede Person lieber selbst entscheiden. Immerhin haben wir die Front noch nicht komplett gesehen. Der Rahmen des Phone (1) scheint übrigens nicht abgerundet, sondern eher kantig zu sein, was ein wenig an das iPhone 12 oder auch iPhone 13 erinnert.