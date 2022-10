Nothing Ear Sticks: Hersteller stellt neue Kopfhörer offiziell vor

Der Hersteller Nothing hat wieder ein neues Produkt vorgestellt und dieses Mal sind es neue Kopfhörer. Sie reihen sich neben den bisher bekannten Nothing Ear (1) ein, die es nun bereits schon einige Zeit im Handel gibt. Allerdings sind die neuen Kopfhörer ein wenig günstiger, es fehlen aber auch einige Features. Damit treten sie eher in Konkurrenz zu den klassischen AirPods von Apple.

Nothing Ear (Sticks): Eher schlichtere Hörer in echt stylischem Design

Was man den neuen Kopfhörern, wie auch beim Vorgänger, echt zugute halten muss, ist einmal mehr das extrem stylische Design. Eine Mischung aus Transparenz-Optik und einem sehr stylischen Ladecase zeigen zumindest einmal die Ambitionen, die der Hersteller in seine Designs steckt. Auffällig ist das allemal und über Geschmack kann man sich ja bekanntlich streiten. Mir persönlich gefällt es aber tatsächlich sehr gut.

Die bisher bekannten technischen Daten lesen sich übrigens in Ordnung. Ihr bekommt hier Bluetooth 5.2 und die üblichen Codecs wie AAC und SBC geboten. Was besonders beeindruckt sind aber die Treiber: Satte 12,5 mm sollen diese messen und sind damit sehr üppig ausgefallen. Das ist wohl auch dem echt ausladenden Klangkörper geschuldet, den ihr dann in euer Ohr stecken müsst. Übrigens “Klangkörper”: Es gibt keine Silikonstopfen, sondern nur eben das Kunststoff-Design. Damit sind sie den klassischen AirPods enorm ähnlich oder eben auch den Razer HammerHead Pro, die ebenfalls ohne Silikon-Nuppsis kommen. Passen die Kopfhörer nicht in eure Ohren, ist eine nachträgliche Anpassung also nicht möglich.