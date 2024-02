Nokia und Vivo: Weitere Lizenzverträge unterzeichnet

Lesedauer: < 1 Minute

Genau wie bei Oppo und OnePlus , löst die Vereinbarung alle anhängigen Patentstreitigkeiten zwischen beiden Parteien. Die Bedingungen zwischen Nokia und Vivo bleiben auch in diesem Fall unter Verschluss. Zahlen nannte also keine der beiden Streitparteien. Nokia und Vivo unterzeichnen somit kurz nach dem Oppo-Deal ebenfalls eine 5G-Patent-Kreuzlizenzvereinbarung, die Vivo dazu berechtigen würde wieder Handys in Deutschland zu verkaufen.

Nokia gab heute bekannt , dass es eine mehrjährige Kreuzlizenzvereinbarung mit Vivo unterzeichnet hat. Der chinesische Hersteller hat zugestimmt, Lizenzgebühren an das finnische Unternehmen zu zahlen sowie Nachzahlungen für den Streitzeitraum zu leisten. Das erinnert extrem an die Kreuzlizenzvereinbarung zwischen Oppo und Nokia , die erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben wurde.

Damit wäre dieses die sechste grosse Patentlizenzvereinbarung, die Nokia in gut eines ganzen Jahres unterzeichnet hat, wie Jenni Lukander, Präsidentin von Nokia Technologies, in hauseigenen Blogbeitrag verkündete. Der Deal wird dem Lizenzierungsgeschäft des Unternehmens "für die kommenden Jahre" langfristige Stabilität verleihen. Und dürfte dem Unternehmen auch einige finanzielle Mittel in die Kassen spülen.

Vivo seinerseits sagte, die Vereinbarung spiegele "die gegenseitige Anerkennung und den Respekt für den Patentwert des jeweils anderen in der Mobilfunktechnologie" wider. So soll der Deal eine bedeutende Rolle bei der Förderung eines "positiven Entwicklungsumfelds innerhalb der Branche" spielen. Wir sind gespannt, wie schnell sich Smartphones der Hersteller in Deutschland wieder blicken lassen. Hier bei uns in der Schweiz waren die Geräte auch weiterhin verfügbar. Noch ist die Webseite von Vivo genauso leer wie die von Oppo. Lediglich OnePlus hat seinen hauseigenen Shop wieder hochgefahren.

Quelle: Nokia