Nokia und Microsoft: Vor ziemlich genau 10 Jahren nahm das Ende seinen Lauf

Lesedauer: 2 Minuten

Ihr erinnert euch noch sicher an Windows Mobile oder den Nachfolger Windows Phone. Zu einer Zeit, in der es Microsoft im Handy-Bereich nicht gerade gut ging und auch Nokia nur noch am seidenen Faden hing, taten sich zwei im Smartphone-Markt sehr angeschlagene Riesen zusammen. Mit teilweise fatalen Folgen für die Angestellten beider Unternehmen.

Nokia und Microsoft: Vor zehn Jahren sollte mit Windows Phone alles besser werden

Microsoft hatte mit Windows Phone eigentlich eine richtig starke Idee. Nokia zu dem Zeitpunkt sogar gute Geräte! Bei beiden lief es aber gelinde gesagt leider nicht so gut. Der Redmonder Software-Riese kam an die Übermacht von Apple und dem rasant aufstrebendem Android aus dem Hause Google nicht vorbei. Das bereits zur Feature-Phone-Zeit sehr angeschlagene finnische Nokia wählte mit Windows Phone dann auch eben jene Plattform, die sich leider nicht durchsetzen konnte. Dann kam es in 2011 auch noch zur Bestätigung der Übernahme der Mobilfunksparte Nokias durch Microsoft und das Debakel nahm seinen Lauf.

In 2013 übernahm Microsoft die schwächelnde, finnische Handy-Marke endgültig (nur den Smartphone-Bereich von Nokia) und fing an eigene Geräte unter dem Nokia-Branding zu veröffentlichen. Im Jahr davor trauten Branchen-Insider Windows Phone noch einiges zu, was eigentlich auch im Markt zu sehen war. Denn Windows Phone verdoppelte seine Marktanteile in den Jahren um 2011 bis 2013 und wuchs rasant. Allerdings nicht alleine, wie sich herausstellte, denn das bereits weit enteilte Android wuchs mindestens genauso schnell, nur dass die Basis von Windows Phone dramatisch kleiner ausfiel. Die Prognose der Branchenexpert:innen? Satte 20 Prozent Marktanteil für Windows Phone in der Zukunft! Dieses Szenario trat aber nie ein, nicht einmal im Entferntesten.