Nokia G22 auf Geekbench aufgetaucht: Vorstellung auf MWC 2023 möglich?

Auf der IFA 2022 gab es von HMD Global bereits ein paar neue Geräte zu sehen. Nun wo die Gerüchteküche wieder ein wenig zu schmoren beginnt, scheint ein weiteres Gerät auf dem Weg zu sein. Beachtet man die Nähe zum MWC 2023 in Barcelona in der kommenden Woche, so scheint das Nokia G22, welches nun aufgetaucht ist, ein passender Kandidat zu sein.

Nokia G22 auf Geekbench: Untere Mittelklasse zum günstigen Preis?

Allerdings ist die Informationslage zum mysteriösen Gerät mehr als schwammig. Auf Geekbench ist das Modell mit 4 GB RAM gelistet und 64 GB internem Speicher. Das ist schon nicht mehr ordentliche Mittelklasse, sondern eher dem unteren Leistungsspektrum zuzuordnen. Viele Angaben über den Prozessor gibt es ebenfalls nicht, sondern lediglich dass dieser 8 Kerne besitzt und auf rund 1.6 GHz taktet. Zum Vergleich: Die Basisversion des Nokia G21 hatte ebenfalls einen solchen Prozessor auf “UniSoC”-Basis. Immerhin könnten die 3 GB RAM des Vorgängers Geschichte sein, was wir in diesem Leistungsfeld durchaus begrüssen.

Ebenfalls zu sehen ist die Android-Version. Hier scheint das Testmodell zumindest mit Android 12 zu laufen, was aber mittlerweile ein wenig Zeit auf dem Buckel hat. Ein Update auf das neuere Android 13 ist daher wohl drin. Auch gut zu erkennen ist tatsächlich der Name, warum es hier auch recht wenig Raum für Spekulationen gibt: Nokia G22 steht in der Datenbank ziemlich deutlich in der dafür vorgesehenen Spalte. Es dürfte sich also tatsächlich um einen Nachfolger des Nokia G21 handeln.