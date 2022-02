Nintendo Switch soll noch weitere 5 Jahre auf dem Markt bestehen bleiben

Viele Fans wünschen sich schon länger eindeutigere Hinweise auf einen möglichen Nachfolger oder zumindest eine leicht stärkere Version der Nintendo Switch. In einem Telefonmeeting mit Investoren, Anlegern und Experten gab der japanische Videospielkonzern nun ein paar Einblicke in den Lebenszyklus der Nintendo Switch und es bleibt weiterhin sehr verwirrend.

Nintendo Switch: Mitte des Lebenszyklus erreicht – Pro Modell nicht vom Tisch?

Laut Nintendo habe die Switch gerade einmal die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht und soll noch weitere 5 Jahre auf dem Markt bestehen bleiben. Allerdings ist nicht klar, was der Konzern mit dieser Aussage genau meint. Ist es jetzt die Nintendo Switch mit der aktuell verbauten Hardware oder ist die Marke Switch als Konsole gemeint? Letzteres würde zumindest bedeuten, dass es durchaus einen Nachfolger in dieser Zeit in Form einer Nintendo Switch Pro oder Switch 2 geben könnte.

Eine Aussage macht allerdings besonders hellhörig. Aktuell sollen über 98 Millionen Spieler:innen jährlich auf dem hybriden Handheld aktiv spielen. Man wolle diese Zahlen in Hinblick auf die nächste Konsolen-Generation ausbauen und dann mitnehmen. Das würde durchaus für eine abwärtskompatible Konsole mit stärkerer Hardware sprechen, doch nennt Nintendo auch hier wieder kein Datum. Eine handfeste offizielle Bestätigung für eine Nintendo Switch Pro ist das allerdings noch lange nicht.