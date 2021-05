Nintendo Switch Pro: Release in 2021 wird immer wahrscheinlicher

Sie reissen einfach nicht ab: Die Gerüchte um eine kommenden Nintendo Switch Pro! Und alle vermuten mittlerweile, dass es dieses Jahr doch schon sein könnte. Bestätigt wurden diese Behauptungen allerdings noch nicht und sie bleiben weiterhin spekulativ. Auch mit der neuen Information geht noch keine Bestätigung einher, sie dürften aber durch die namenhafte Branchenzeitung Nikkei in Japan ordentlich angeheizt werden. Demnach soll Nintendo die Produktion der vier Jahre alten Konsole deutlich erhöhen, doch das könnte nur die halbe Wahrheit sein.

Nikkei in Japan: Nintendo Switch Pro erscheint 2021

Der Nikkei ist eines der grössten Wirtschaftsmagazine in Japan und hat gute Einblicke in die Tech-Branche. So natürlich auch in die Unternehmen Sony und Nintendo. Letzteres führt nun dazu, dass der Hype über eine kommende Nintendo Switch Pro-Konsole deutlich an fahrt aufnimmt, denn eine Meldung aus Japan spricht für einen Release in 2021 und diese stammt von Nikkei selbst.

Demnach soll die Nintendo Switch in diesem Jahr die 30 Millionen Verkäufe knacken und damit einen fast schon legendären Rekord der Nintendo Wii endgültig einstellen und vielleicht sogar überholen. Damit wäre die Switch die erfolgreichste Spielekonsole des Unternehmens. Doch dafür müssen in diesem Jahr die Verkäufe noch einmal deutlich anziehen und das starke Jahr mit Pokémon Schild und Schwert sowie Animal Crossing New Horizons ist bereits seit einem Jahr vorbei. Um den Push der Verkaufszahlen zu erreichen, soll die Produktion deutlich angezogen werden, was allerdings für eine über 4 Jahre alte Konsole etwas merkwürdig klingt.