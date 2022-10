Nintendo Switch 2: Geleakter Tegra-Prozessor deutlich schneller als Steam Deck

Die Nintendo Switch Pro oder mittlerweile schon als Nintendo Switch 2 bezeichnet, ist schon seit Jahren in der Gerüchteküche unterwegs. Die Nintendo Switch wird immerhin bald schon 6 Jahre alt und so ähnlich fühlt sich die Leistung mittlerweile auch an. Vor allem im Vergleich zum neuen Steam Deck, das Spiele wie Marvels Spider-Man oder Horizon Zero Dawn in ansprechender Qualität auf den Bildschirm zaubert. Nun gibt es aber neue Gerüchte zum Prozessor, die von Nvidia selbst befeuert werden.

Nvidia Tegra T239 kann Nintendo Switch 2 auf PS4 Pro Niveau heben

Der Nvidia-Mitarbeiter Sumit Gupta hat in einem Kernel-Script den neuen Prozessor erwähnt und zwar namentlich. Ein Reddit-Nutzer fand diesen Hinweis und machte darauf Aufmerksam. Hierbei handelt es sich um eine speziell angepasste Version des noch leistungsfähigeren Tegra Orin (T234). Allerdings besitzt der T239 lediglich 8 Cortex-A78 Kerne statt der 12 Kerne im T234.

Das ist allerdings auch nicht schlimm, denn der stärkere Original-Chip ist vermutlich für andere Aufgaben vorgesehen. Der Tegra T239 hat aber trotz der wenigeren CPU-Kerne dennoch massig Leistung. Er kommt laut der aktuellen Vermutung auf umgerechnet circa 4 Teraflops an GPU-Leistung. Das wäre in etwa so stark wie eine PS4 Pro, die ebenfalls knapp über 4.2 Teraflops Leistung bietet. Zum Vergleich: Das Steam Deck von Valve bietet derzeit eine Grafikleistung von circa 1.6 Teraflops und wäre damit deutlich schwächer einzustufen. Allerdings dürfte der Nvidia Tegra T239 als ARM-Chipsatz deutlich kühler sein und somit weniger Kühlleistung benötigen. Der Apple M2, der auch dieses in neuen iPad-Modellen zum Einsatz kommt, schafft um die 3.6 Teraflops Performance.

Konsolen und ihre theoretische GPU-Leistung