Nintendo Switch 2: Jobangebot bei Nvidia lässt Gerüchteküche überkochen

Seit nun gut zwei Jahren halten sich die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro oder gar eine neue Nintendo Switch 2 im Internet und bekommen durch unterschiedlichste Leaks immer wieder neu Richtungen verpasst. Nun ist es eine offizielle Stellenbeschreibung von Nvidia, die für neuen Wirbel sorgt.

Nvidia sucht „Game Console Developer Tools Engineer“ und heizt Gerüchte ein

Wie es im Internet nun einmal so kommt, werden direkt parallelen gezogen. Kein Wunder! Denn während Microsoft Xbox und Sony PlayStation auf Custom-Chips von AMD setzen, nutzt die Nintendo Switch den Nvidia Tegra-Prozessor. Wenn der bekannte Grafikkartenhersteller also Personen im Bereich „Game Console Developer Tools Engineer“ sucht, dann kommen zwangsläufig derartige Gerüchte zustande. Vor allem lässt die Jobbeschreibung aufhorchen, denn die einzustellende Person wird mit „Partnern des Unternehmens eng zusammenarbeiten“. Es geht also nicht um eine eigene Spielekonsole, sondern um andere Hersteller, die mit Nvidia zusammenarbeiten.

Da bisher nur Nintendo dazu zählen dürfte und nicht die eigene SHIELD-Konsole gemeint ist, heizt dieses die Gerüchte ordentlich ein. Nintendo selbst wird aber mit keinem Wort erwähnt. Was auf der einen Seite verständlich sein dürfte, da es sich wenn um ein geheimes Projekt handelt, aber es könnte auch ein völlig neuer Partner und eine neue Konsole sein. Beides wäre nicht ausgeschlossen.