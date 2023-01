Neuer HomePod und MacBook Pro mit M2 Pro Chipsatz vorgestellt

Kein dickes, um die Welt gestreamtes Event, allerdings per Mail die Ankündigung neuer Geräte. Dabei sind diese gar nicht einmal so unwichtig. Nach langer Zeit der Einstellung hat Apple einen neuen, grossen HomePod vorgestellt. Auch gibt es neue MacBook Pro Modelle mit dem neuen Apple M2 Pro Chipsatz und verbesserter Leistung.

Besonders spannend dürfte die Kopplung mehrerer Modelle sein, die dann Stereo-Klang ermöglichen. Letzteres ist vor allem dann interessant, wenn ihr ein neues Apple TV 4K (2022) nutzt, das auch eARC unterstützt. Damit lässt sich dann eine kleine Dolby Atmos Anlage für das Wohnzimmer bauen, die auch eure Konsolen nutzen können, sofern euer Fernseher eARC unterstützt und mit dem Apple TV verbunden ist.

Der Kostenpunkt ist allerdings recht hoch. Der neue HomePod 2 (wir nennen ihn nun erstmal so) kostet in Deutschland 349 Euro und in der Schweiz 299 Franken. Wollt ihr also eine Dolby Atmos Kino-Feeling-Anlage im Stereo-Betrieb bauen wollen, dann müsst ihr entweder 700 Euro oder 600 Schweizer Franken auf den Tisch legen. Bestellen könnt ihr das Modell schon. Ab dem 3. Februar sind die neuen HomePods im Handel erhältlich.