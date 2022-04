Netflix will Account-Sharing stärker zur Kasse bitten

Netflix geht es zwar Umsatz-technisch gesehen noch ganz gut, doch ist der Verlust von über 200.000 Millionen aktiven Accounts schon harter Schlag. Nach dem Ausschluss russischer Kund:innen als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine, trifft es den Streaming-Dienst noch weitaus härter. Nun will dieser gegen eine Nutzer:innen-Gruppe vorgehen, die dem Unternehmen noch mehr kostet.

Teilt ihr euren Netflix-Account? Macht euch auf höhere Gebühren gefasst

Ein Premium-Abonnement bei Netflix ist mittlerweile ganz schön teuer. 18.90 Euro kostet es in Deutschland und Österreich monatlich. Hier bei uns in der Schweiz sogar enorme 24.90 Schweizer Franken! Dafür könnt ihr euer Abo auf vier Geräten gleichzeitig streamen und das nutzen viele aktive Nutzer:innen aus, um die Kosten gleich durch vier Personen zu teilen. Rund 4.80 Euro oder 6.22 Schweizer Franken klingen dann nicht mehr ganz so viel, doch Netflix gefällt das gar nicht, da die eigentliche Funktion für den eigenen Haushalt gedacht ist.

Das Account-Teilen ist also nicht gerne gesehen und laut einem Bericht will Netflix dagegen vorgehen. Anders als bisher angenommen, sollen die Accounts natürlich nicht gesperrt werden, sondern diese kräftig draufzahlen. Wie viel das allerdings sein soll, geht aus dem aktuellen Statement an Investoren von Netflix nicht hervor. Derzeit sollen rund 100 Millionen Accounts das Passwort miteinander teilen, um günstig Netflix gucken zu können. Ein enormer Verlust wie das Unternehmen mitteilt, da es sich um potenziell zahlende Accounts handelt.