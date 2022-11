Netflix-Werbe-Abonnement: Es fehlen hunderte Serien und Filme

Wenn ihr euch ein Werbe-Abo bei Netflix holt, dann habt ihr nicht nur Werbung zwischen den Inhalten, sondern dürften viele Kund*innen auf einem Podest zweiter Klasse stehen, denn es fehlen tatsächlich auch Filme und Serien, wie Netflix bereits im Kleingedruckten unter dem Abo-Vergleich angibt. Nun haben einige Webseite schon hunderte von Inhalten gefunden, die nicht mehr im Werbe-Abo von Netflix enthalten sind.

Werbe-Abo: Werbung auf Netflix und es fehlen Filme und Serien

Da Netflix es vorher nicht direkt kommunizierte, war auch anfänglich nicht klar, dass der Streaming-Dienst Inhalte streichen würde. Normalerweise geht man davon aus, dass auch im Werbe-Abo alle Serien und Filme vorhanden sind, doch scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Zumal dieses auch nicht in den offiziellen Konditionen erwähnt wird. So sollen laut der Webseite Werstreamt.es um die 120 Filme und über 80 Serien nicht im Basis-Abo mit Werbung enthalten sein. Darunter viele Klassiker wie Shrek, Zurück in die Zukunft und auch Serien wie The Royals. Die Erfolgsserie Vikings ist übrigens auch nicht im Werbe-Abo von Netflix enthalten. Im Kleingedruckten unter den Abos findet ihr den Hinweis allerdings, wie ihr auf dem Bild unten erkennen könnt.

Das Basis-Abo mit Werbung ist seit dem 2. November 2022 in Deutschland aktiv und kostet 4.99 Euro. Bei uns in der Schweiz ist das neue Abomodell allerdings noch nicht verfügbar. Allerdings dürften die Bedingungen ähnlich sein und somit auch bei uns Inhalte zukünftig im Werbe-Abo fehlen. Zudem spielt Netflix Werbung aus und das bis zu 5 Minuten in einer Stunde Content-Streaming. Einmal wird diese am Anfang von Inhalten ausgespielt und dann noch einmal mittendrin. Die einzelnen Spots gehen bis zu 30 Sekunden.