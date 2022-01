Netflix Preiserhöhung in 2022: Streaming-Dienst wird wieder teurer

In Deutschland gab es die vergangene Preiserhöhung in 2020, doch bereits bis spätestens 2023 dürfte nun der nächste Aufschlag folgen. Neu angemeldete Accounts kosten in den USA und Kanada ab sofort mehr und auch bei uns in der Schweiz gab es zum Anfang des Jahres der Erhöhung der Abo-Kosten des Streaming-Anbieters, wie der Dienst gegen Ende 2021 ankündigte.

Netflix wird teurer: Preiserhöhung in den USA, Kanada und der Schweiz

Während Bestandskunden weiterhin die aktuellen Preise zahlen, wird es für Personen, die sich einen neuen Netflix-Account zulegen direkt teurer. Das Standard-Abo wird in den USA von 8,99 US-Dollar auf 9,99 US-Dollar angehoben. Der Preis für das 4K-Modell hingegen wächst von 17,99 auf 19,99 US-Dollar. Aber auch bereits bestehende Abos werden im Laufe des Jahres teurer, sie werden lediglich schrittweise angepasst.

In der Schweiz greift die Preiserhöhung ebenfalls schon seit Anfang 2022, wie aus einer Ankündigung aus Ende 2021 hervorgeht. Hier hat Netflix die Preise für das Premium-Abo von 21.90 SFr auf 24.90 SFr angehoben. Das mittlere Abo-Modell ist von 16.90 auf 18.90 SFr gestiegen. Immerhin bliebt das Standard-Abo mit 11.90 SFr auch in 2022 noch gleich.