Netflix und Exynos 2200 gehen „Hand in Hand“ – CPU wird nun offiziell unterstützt

Es geht Schlag auf Schlag und wirkliche Überraschungen dürfte es nicht mehr geben. Auch der Streaming-Dienst Netflix sorgt für eine weitere „Steinmeisselung“ von bereits bekannten Daten, wenn wir es denn so ausdrücken können. Denn das Support-Dokument wurde nun um den neuen Exynos 2200 des Samsung Galaxy S22 erweitert.

Netflix aktualisiert Support-Dokument: Exynos 2200 im Galaxy S22 dabei

Samsung dürfte auch dieses Jahr wieder einige Unterschiede in seinen Flaggschiff-Modellen machen, je nachdem in welchen Regionen die potenziellen Käufer:innen leben. In Europa dürften wir daher wieder den Samsung-eigenen Prozessor Exynos 2200 in allen Galaxy S22-Modellen erhalten. In den USA sollte ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommen. Dass die neue Samsung-CPU definitiv ein Thema ist beweist nun das aktualisierte Support-Dokument von Netflix.

Dort ist in einer ganzen Reihe von unterstützten Prozessoren nun auch der Exynos 2200 zu finden. Er wird also offiziell gelistet und von Netflix unterstützt. Damit dürfte von vornherein klar sein, dass dieser auch im Galaxy S22 zum Einsatz kommt. Sollten noch irgendwelche Zweifel bestanden haben, dürften diese damit wohl noch weiter ausgeräumt sein.