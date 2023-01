NBA All-World: Niantic veröffentlicht neues AR-Spiel für iOS und Android

Es handelt sich dabei um ein offiziell lizensiertes, standortbasiertes Free-to-Play Basketballspiel für Handys, in dem Fans des Sports in ihrer Umgebung den NBA-Stars virtuell “persönlich” begegnen, sie herausfordern und für das eigene Team rekrutieren können, um lokale Titelkämpfe zu gewinnen. Dank Augmented-Reality-Technologie wird die Welt des Basketballs direkt vor die Haustür der Sport-Fans gebracht.

Niantic, die National Basketball Association (NBA) und die National Basketball Players Association (NBPA) haben das neue Handy-Sport-Spiel “NBA All-World” veröffentlicht. Das Game ist kostenlos für iOS und Android erschienen und setzt unter anderem auf aus Pokémon Go bekannte Mechaniken zum erkunden der eigenen Umgebung. Natürlich auch hier wieder alles in Augmented Reality (AR).

Wie in Pokémon Go lauft ihr auch in der echten Welt per Augmented Reality herum und trefft lizensierte NBA-Spieler. (Bild: Niantic)