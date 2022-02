MWC 2022: Poco X4 Pro 5G soll Ende Februar vorgestellt werden

In Barcelona steht der nächste MWC vor der Tür und damit einige Ankündigungen in der Mobilfunkbranche. Vor allem Xiaomi dürfte mit einem günstigen Modell einige Blicke auf sich ziehen. Das Poco X4 Pro 5G wird erwartet und laut neuer Gerüchte soll das Modell auf dem MWC 2022 vorgestellt werden. Dank Amazon Frankreich haben wir nun auch „Gesicht“ zum Gerät und es sieht verdächtig nach Redmi Note 11 aus.

Im Vergleich dürfte es aber beim Preis interessant werden. Denn das Poco X4 Pro 5G ist laut der Daten mit einem Snapdragon-Prozessor statt MediaTek-Chipsatz ausgestattet, natürlich aber auch nur, wenn die Gerüchte an dieser Stelle stimmen. Wir gehen aktuell von Preisen zwischen 300 und 400 Euro bzw. Schweizer Franken aus. Zum Vergleich: In Deutschland kam das Xiaomi Redmi Note 11 Pro für rund 370 Euro auf den Markt. Mehr dazu erfahren wir aber mit Sicherheit zum MWC 2022 in Barcelona, wenn der Hersteller die Daten auch in Stein meisselt.

Quelle: Pocket-Lint