Moto G Power 2022: Motorola stellt neues Batterie-Monster offiziell vor

Für den Antrieb sorgt ein MediaTek Helio G37 mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Das Display misst grosse 6.5 Zoll, setzt auf IPS-Technologie und ist mit 90 Hertz sogar ziemlich schnell. Die Auflösung beträgt 1600 x 720 Pixel, was allerdings deutlich unter dem 1080p-Standard liegt, doch auch den Akku schonen dürfte. Apropos Akku: Dieser ist mit 5000 mAh im Vergleich zur Hardware riesig! Damit dürfte das Gerät trotz des grossen LC-Displays ordentliche Laufzeiten erreichen.

Das neue Motorola Moto G Power ist in den kommenden Monaten, voraussichtlich Richtung Januar/Februar 2022 verfügbar. Europäische Preise haben wir allerdings nicht. In den USA soll das Modell ab einem Preis von 199 US-Dollar verfügbar werden. Wann auch wir mit einem Modell hierzulande rechnen können, bliebt vorerst abzuwarten, genauso wie der zu erwartende Preis. Hier dürfte dieser in etwa zwischen 200 und 300 Euro bzw. Schweizer Franken liegen.

Quelle: Motorola