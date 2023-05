Motorola G Stylus 5G: Neues Stift-Handy offiziell vorgestellt – Nicht für Europa?

Lesedauer: < 1 Minute

Der Stylus wird unten an der Seite eingeschoben und kommt auf Knopfdruck aus dem aus Kunststoff bestehenden Gehäuse heraus. Befeuert wird das Gesamtpaket von satten 5000 mAh und gar ein herkömmlicher Klinkenanschluss ist verbaut. Zudem könnt ihr den internen Speicher per microSD mit bis zu 2 Terabyte zusätzlich aufstocken. Und wir müssen uns über 5G-Mobilfunk keine Gedanken mehr machen, denn auch dieses Modell unterstützt dieses von Haus aus. Immer wieder schön zu sein, dass immer mehr Hersteller, auch bei niedrigpreisigen Geräten auf den Zug aufsteigen.

Das neue Stylus-Handy von Motorola kommt mit einem aktuellen Snapdragon 6 Gen 1 Chipsatz, der in der soliden, vielleicht sogar unteren Mittelklasse angesiedelt ist. Beim Display setzt der Hersteller auf ein 6.6 Zoll grosses IPS-Panel mit schnellen 120 Hertz bei der Bildwiedergabe. Mit 256 GB internem Speicher bietet das Motorola Moto G Stylus 5G vergleichsweise viel Platz für eure Daten. Die 50 Megapixel-Kamera hat allerdings einen durchschnittlichen Sensor und wird von einem weiteren 8_Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel unterstützt.

Eigentlich hat hier Samsung mit seinen ehemaligen Note-Modellen und nen dem Galaxy S23 Ultra die Vormachtstellung in Sachen Handys mit Stylus. Motorola hat aber selbst das ein oder andere Modell im Portfolio. Das Motorola Moto G Stylus 5G ist das neuste Handy der Reihe und ist recht “spartanisch” im Vergleich zu Samsungs Flaggschiff ausgestattet. Das wirkt sich aber auch deutlich auf den Preis aus.

Nicht so prickelnd ist die hier versprochene Update-Politik. Denn das Motorola Moto G Stylus 5G erhält sehr wahrscheinlich nur ein einziges grosses Update, dafür aber bis zu drei Jahre Sicherheitsupdates. Vorinstalliert ist Android 13 mit der für Motorola typischen MyUX und einigen Optimierungen für den hauseigenen Stift. Durch die hier versprochenen Updates dürfte das Modell aber auch recht zügig zum “alten Eisen” gehören.

Zusätzlich gibt es in Sachen Verfügbarkeit noch ein kleines Problem. Für den europäischen Markt ist das Motorola Moto G Stylus 5G (noch?) nicht angekündigt. Dabei ist der Preis mit 399 US-Dollar wirklich sehr attraktiv im Vergleich zu Samsungs Oberklasse, die weit über 1000 Euro oder Schweizer Franken kosten. Immerhin hätten wir dann einen Mitbewerber in der Mittelklasse, der sich als günstigere Alternative positioniert. Schauen wir also, ob das Modell auch irgendwann seinen Weg auch nach Europa finden wird.

Quelle: Motorola