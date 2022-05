Motorola Frontier: High-End-Snapdragon und 200 MP-Kamera vermutet

Motorola Frontier ist entweder der Codename eines neuen Handys oder aber sogar der Verkaufsname. Aktuell weiss man das nicht so genau, allerdings nähern wir uns bei den Leaks immer mehr der Hardware an und diese klingt mittlerweile genauso Vielversprechend wie der kryptische Name des Modells! Vor allem die Kamera und das Display sollen ordentlich einen drauf legen.

Motorola Frontier mit 144-Hz-Display und 200-MP-Kamera – Neue Spitzenklasse?

In der Vergangenheit brachte Motorola einige Top-Modelle auf den Markt, die aber aufgrund des niedrigeren Preises immer irgendwo einen kleinen Abstrich machten. Daher klingt das aktuell in den Leaks aufgetauchte Motorola Frontier wie ein fleischgewordener High-End-Traum. Der neuste Snapdragon 8+ Gen 1 soll zum Einsatz kommen, genau wie ein hochauflösendes AMOLED-Display mit satten 144 Hertz. Das stellt sogar aktuelle Android-Spitzenmodelle, wie das Samsung Galaxy S22 Ultra deutlich in den Schatten.

Apropos Samsung: Die auf der Rückseite verbaute Kamera soll sogar mit 200 MP auflösen und der Sensor stammt vom Südkoreanischen Hersteller. Es handelt sich um die aktuellste Isocell-Reihe von Samsung. Zum Beweis wurde nun auch ein Foto im Netz veröffentlicht, dass einen Teil der Rückseite zeigt und damit auch die Triple-Kamera. Dort sind recht eindeutig die 200 MP am Rand der Kamerabehausung zu lesen. Die anderen beiden Sensoren sollen ein Zoom sowie eine Ultraweitwinkelkamera sein.