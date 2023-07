Monster Hunter Now: Niantic bringt nächstes Reality-Game im Pokémon GO Stil heraus

Lesedauer: 2 Minuten

Ein neues “GO”-Spiel kommt und diesmal von einem Franchise, das vielleicht im Westen noch gar nicht so lange all zu populär war. Capcom schnappte sich nun Niantic als Partner und will Monster Hunter Now am 14. September 2023 in die App Stores von Google und Apple bringen. Nach dem recht schnellen Aus von “Harry Potter Go” bzw. auch als Wizards Unite bekannt, sind wir gespannt, wie gut das ankommen wird.

Monster Hunter Now: Jagd auf Rathalos und Nargacuga in der “echten Welt”

Das heisst, ihr lauf wie in Pokémon GO in der echten Welt rum, habt das Handy in der Hand und läuft über “Kartenmaterial” in der echten Welt auf dem Display eures Handys. Dort tauchen dann Monster, Materialien und andere Hotspots auf, wo ihr dann wiederum in den Kampf gehen könnt. Mit den erbeuteten Materialien macht ihr wie im grossen Konsolen-Franchise eure Ausrüstung stärker machen oder könnt neues Zeug bauen. Es sollen also viele Mechaniken, die die Fans so lieben, auch in Monster Hunter Now vorkommen. Darunter auch der zunehmende Schwierigkeitsgrad der Monster.

Übrigens sind bereits einige Monster für das Spiel bestätigt. Ich gehe auch davon aus, dass Capcom und Niantic weitere bekannte Gegner aus den grossen Spielen portieren werden. Was mich aber als riesiger Monster Hunter-Fan der ersten Stunde wirklich amüsiert ist die Liste, die Capcom und Niantic zu den Monstern veröffentlicht haben. Diese liest sich nämlich so:

Great Jagras

Kulu-Ya-Ku

Pukei-Pukei

Barroth

Great Girros

Tobi Kadachi

Jyuratodus

Paolumu

Anjanath

Rathian

Legiana

Rathalos

Diablos

Und wer sich in der Szene auskennt, der sieht es relativ schnell: Die Kombination der hier vorgestellten Monster stammt 1:1 aus Monster Hunter World. Es ist zwar noch kein Drachenältester dabei, aber Monster wie Legiana, Gross Jagras, Tobi Kadachi, Kulu-Ya-Ku oder auch Pukei-Pukei sind erst in Monster Hunter World eingeführt worden. Das ganze hat aber auch einen Sinn, denn erst mit dem im Jahr 2018 veröffentlichten Multiplattformtitel Monster Hunter World für Xbox und PlayStation schaffte die Marke ihren sichtbaren Durchbruch im Westen. Gerade diese Monster sind nämlich den meisten Gamerinnen und Gamern im Westen auch im Kopf geblieben.