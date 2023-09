Monster Hunter Now Event: Diablos kam um euer Geld zu klauen – Ein kleines Fazit von Marcel Laser

Lesedauer: 2 Minuten

Seit gut einer Woche spiele ich recht exzessiv Monster Hunter Now, das neue Location-Based-AR-Game von Niantic und Capcom. Um so mehr habe ich mich gefreut, dass so kurz nach Veröffentlichung ein Event gestartet ist. Der Flugwyvern Diablos erscheint in einer Invasion in unserer Welt. Besonders attraktiv: Es kann auch ein Schwarzer Diablos erscheinen und wir können uns richtig heftige Items erfarmen. Oder..? ODER?! Nicht ganz. Monster Hunter Now Diablos Event – Für die Meisten einfach viel zu stark! Als Capcom das Event ankündigte, freute ich mich ja schon. Ich bin Jägerrang 37, bin selbst erst in der Story so weit, dass ich eine einzige Quest vor Diablos stehe und dachte mir: “Ok! Wenn nun eine abgeschwächte Version erscheint, können sich schwächere Hunter ja schon einmal einen kleinen Vorteil erfarmen. Das ist wirklich nett von Niantic und Capcom!” Schliesslich ist die Quest ab Jägerrang 11 verfügbar. Die erste Skepsis kam aber auf, als Diablos als reguläres 5-Sterne-Monster auf meinem Bildschirm erschien. Der erste Treffer nach einer Unachtsamkeit war gleich One-Hit und ich musste den Kampf beenden und mich erst einmal sortieren. Monster Hunter Now: Niantic bringt nächstes Reality-Game im Pokémon GO Stil heraus Kurz darauf gingen bei mir massig Nachrichten von Freunden ein, die ebenfalls das Diablos-Event in Monster Hunter Now spielten. Alle waren durchweg frustriert, haben Tränke und Farbbälle ohne Ende verbraucht und waren kurz davor auch noch Geld im Shop liegen zu lassen, um wenigstens ein paar Items durch Diablos zu erhalten. Zwar können die meisten Hunter an dem Event teilnehmen, aber ein Grossteil der Teilnehmenden waren wohl nicht in der Lage, sich überhaupt mit Diablos anzulegen und das auch noch wie Niantic sagte, in einer abgeschwächten Variante!

Diablos zerpflückt den Grossteil der Hunter im aktuellen Event.

Meine zweite Begegnung mit Diablos ging dann schon etwas besser vonstatten. Er traf mich nicht mehr und mit sehr gut getimten Langschwert-Bewegungen gelang es mir ihn 9 Sekunden vor Ablauf der Zeit dann doch zu besiegen. Der Stress war aber enorm und mit dem Wissen jederzeit mit nur einem einzigen Gegentreffen den Kampf beenden zu müssen, stieg auch die Frustration über das Event. Das ist tatsächlich eine schwächere Version?! Ich bin auf den Vergleich des Diablos aus der regulären Quest gespannt. Es fühlt sich ein wenig so an, wie in Pokémon GO, als Niantic anfing die Preise für alles zu erhöhen, die Items der Boxen teilweise zu halbieren und dennoch für den gleichen Preis zu verkaufen oder gegen deutlich schlechtere Items auszutauschen. Auf die Nachfrage damals, warum Niantic das getan hat kam nur ein “wir können über die Monetarisierung nicht sprechen”. Unsere Interview-Fragen zum Thema Pokémon GO findet ihr übrigens im verlinkten Artikel. Mit dem Unterschied, dass Monster Hunter Now noch keinen Monat alt ist.