Microsoft Bing und Edge mit integriertem OpenAI (ChatGPT) vorgestellt

Nach seiner jüngsten Investition von 10 Milliarden Dollar in OpenAI überarbeitet Microsoft nun seine Suchmaschine Bing und seinen Edge Browser mit dem neuesten Sprachmodell von OpenAI. Bing und Edge nutzen jetzt die Infrastruktur von OpenAI, um zusammenfassende Antworten auf spezifische Suchanfragen zu liefern, anstatt teils eine schon fast überfordernde Anzahl von Suchresultaten zu präsentieren.

Kein komplettes Re-Design, aber feine Integration von künstlicher Intelligenz

Bing behält übrigens seine klassische Ergebnisseite bei, bietet aber nun für einfache Anfragen deutlich präzisere Treffer. So könnt ihr Bing auch darum bitten, euch einen Reiseplan zu erstellen, Gedichte zu verfassen, Code in eine andere Programmiersprache umzuschreiben und weitaus mehr. Die neue AI-Chat-Funktion soll später eine Seitenleiste aufrufen, in der kurze oder lange Suchanfragen eingegeben werden können, Antworten erscheinen und Fragen weiter spezifiziert werden können. Im Detail könnt ihr also eure Fragestellung so weit modifizieren, bis die Antworten auf die Fragestellung die höchstmögliche Präzision erhalten.

Microsoft wendet zudem das neue AI-Modell von OpenAI auf seinen Suchalgorithmus an und gibt an, dass das neue OpenAI-Modell in Bing und Edge schneller, genauer und leistungsfähiger ist als ChatGPT selbst. Die Integration soll also weitaus bessere Ergebnisse liefern.

Zudem ist es durchaus realistisch, dass auch bald zukünftige Windows-Versionen eine von Haus aus implementierte Version erhalten, die bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden kann. Eine Integration in Microsoft Teams sei bereits geplant, um Termine, Meetings und das Erstellen von Diagrammen und mehr deutlich zu vereinfachen und den Teilnehmenden mehr Arbeit abzunehmen.