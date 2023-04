Master & Dynamic MG20 bekommt Update und löst schwerwiegendes Problem

Lesedauer: < 1 Minute

Mit dem Master & Dynamic MG20 hat der US-amerikanische Hersteller ein Headset für Gamer*innen im Programm, dass fast so viel wie eine PlayStation 5 ohne CD-Laufwerk kostet. In unserem Test begeisterte das Modell aber mit einem der besten Sounds, den wir aktuell in einem Gaming-Headset gehört haben, doch gab es einige heftige Probleme, unter anderem bei der Verbindung. Ein Update löst dieses nun vollkommen.

Master & Dynamic MG20 mit Update nun endlich keine Funkabbrüche mehr

Ein Gaming-Headset mit einer UVP von fast 500 Euro bzw. Schweizer Franken, ist schon ein starkes Stück und dann auch noch der erste Zocker-Kopfhörer des High-End-Audio-Spezialisten aus den USA. Da kamen in unserem Testbericht einige Kinderkrankheiten ans Licht. Beispielsweise die schwache Verbindung zum Dongle, die zwar selten, aber mal gerne für 1-2 Sekunden den Sound unterbrochen hatte. Ein Mangel, der egal wie gut der Sound auch sein mag, einfach nicht vorkommen darf. Und das Headset hört sich einfach wirklich enorm gut an.

Über die Master & Dynamic App für iOS und Android stand aber nun vor einiger Zeit ein Update zur Verfügung, dass bei all unseren Headset-Tests der vergangenen Monate etwas untergegangen ist. Dieses wird OTA über die App auf das MG20, sofern dieses mit eurem Handy per Bluetooth verbunden ist, aufgespielt. Die aktuelle Version hört auf die Kennung v2.0.1.3 und behebt eben jenes Problem der anhaltenden Verbindungsschwierigkeiten. Wir sind jedenfalls enorm froh, dass der Hersteller es nicht nur beim Preis belässt, sondern tatsächlich auch Software-Updates ausliefert.