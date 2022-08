Logitech G Streaming-Handheld: Kooperation aus Südkorea und China

Auch wenn es aktuell nicht so aussieht, aber Gaming-Flatrates oder auch Game-Streaming liegen immer noch hart im Trend. Auch die Switch bedient sich dieser Technik bei hochklassigen Spielen, die auf der schwachbrünstigen Hardware nicht laufen würden. Ein neuer Handheld könnte zukünftig komplett auf Game-Streaming setzen und soll von Logitech G entwickelt werden. Ein interessantes Vorhaben!

Logitech G und Tencent arbeiten gemeinsam an einem Streaming-Handheld

Der chinesische Gaming-Gigant (der wirklich weltweit nahezu überall seine Finger im Spiel hat, wenn es um Videospiele geht) und Logitech G, die Gaming-Abteilung von Logitech, arbeiten gemeinsam an einem Handheld. Aber nicht an irgendeinem System, sondern an einer tragbaren Videospielkonsole für Game-Steaming! Das heisst, ein Grossteil der Spiele werden aus dem Internet auf das Gerät gestreamt und nicht installiert. Allerdings sieht man in der offiziellen Ankündigung keinerlei Fotos.

Zudem ist noch etwas seltsam: Logitech G redet schon fast mit Inbrunst vom Game-Streaming in dem hauseigenen Blogbeitrag. Es ist also nicht klar, welche Hardware die Konsole haben wird und ob tatsächlich ausschliesslich nur das Streamen von Games möglich ist. Letztres ist natürlich nur mit einer sehr guten Internetverbindung möglich. Oder mit mindestens 4G oder gar 5G. Der 5G-Mobilfunkstandard bietet einen wesentlich niedrigeren Ping, was wiederum deutlich besser zum Zocken wäre.