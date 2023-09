Lenovo Legion Go auf der IFA 2023: Angriff auf Steam Deck und RoG Ally

Lesedauer: 2 Minuten

Lenovo hat das Legion Go auf der IFA 2023 in Berlin offiziell vorgestellt und damit einen weiteren PC-Gaming-Handheld mit Windows 11 ins Rennen geschickt. Das Asus RoG Ally ist bereits seit wenigen Monaten verfügbar und tritt vor allem gegen das Steam Deck an. Mit dem neuen Modell von Lenovo kommt ein weiterer, enorm gut ausgestatteter Konkurrent dazu.

Ob die sehr hohe Auflösung des Displays überhaupt Sinn macht, müssen wir in ersten Tests aber erst einmal abwarten und in einem Test ausprobieren. Durch Techniken wie FSR2 oder das nun kommende FSR3 lassen sich hohe, hochskaliert Auflösungen realisieren und dennoch eine akzeptable Framerate erreichen. So könnt ihr anspruchsvolle Games in 800p spielen (wie beim Ally oder Deck) und weniger aufwändige Games dann in der nativen 1600p-Auflösung.

Controller erinnern an Nintendo Switch und kommen mit fancy Feature

Die Controller links und rechts lassen sich vom Gerät trennen und so jeweils in der linken und rechten Hand nutzen. Im Lenovo Legion Go ist hinten ein Standfuss eingebaut, der das Gerät in mehreren winkeln stabil halten kann. So wird der Handheld zu einem, kleinen aufstellbaren Screen mit 8.8 Zoll und ihr könnt euch mit den Controllern relativ frei bewegen, da diese sich dann per Funk mit dem Legion Go verbinden.

Besonders interessant ist allerdings die fancy Funktion des rechten Controllers. Im Zubehör ist eine kleine runde Halterung zu finden, wo ihr die Controller-Einheit hineinstellen könnt. Schaltet ihr nun in den FPS-Modus des Controllers, so wird dieser zu einer Maus und ihr haltet ihn wie einen Flight-Stick. Durch die Halterung gleitet dieser nun wie eine Maus in eurer Hand über den Tisch und der Mauszeiger bewegt sich ziemlich genau in Echtzeit mit. Spiele, die mit Maus meist besser funktionieren, sind so ebenfalls kein Problem für unterwegs. Vorausgesetzt ihr findet eine geeignete Abstellfläche dafür.