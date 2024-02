Last Epoch auf dem Steam Deck: So gut lauft das ARPG auf dem PC-Handheld

Lesedauer: 5 Minuten

Richtig toll für Fans von mobilen PC-Gaming-Handhelds: Last Epoch bietet euch einen vollständigen Offline-Modus an. Das bieten viele ARPGs dieser Klasse leider nicht mehr. Darunter auch Diablo 4, was Last Epoch an dieser Stelle also einen deutlichen Vorteil für die mobile Nutzung bringt.

Beeindruckend finden wir aber die breite OS-Unterstützung. Die grosse Mehrheit verlangt natürlich nur Windows als Betriebssystem. Last Epoch läuft aber auch offiziell auf SteamOS und Linux! Wir hätten uns an dieser Stelle noch eine offizielle macOS-Unterstützung gewünscht. Last Epoch ist mittlerweile über fünf Jahre in Entwicklung und anfänglich gab es sogar einen Client für macOS, dieser wurde aber schnell in der Early Access-Phase wieder verworfen. Mit etwas Glück reicht das Studio aber dieses irgendwann wieder nach, wir würden uns über offiziellen Support von macOS (und auch ich persönlich!) sehr freuen.

Während Diablo 4 immer mehr Spielerzahlen verliert, auf Twitch ebenfalls an Relevanz verliert, steigt die Vorfreude auf Spiele wie Path of Exile 2 und auch Last Epoch. Letzteres wird von Eleventh Hour Games entwickelt und ist bereits seit längerer Zeit auch mit Controller-Eingaben kompatibel. Perfekt für das Steam Deck also! Doch wie gut läuft Last Epoch auf dem Steam Deck eigentlich?

Last Epoch erscheint am 21. Februar in Version 1.0 auf Steam und ist damit erstmals aus dem Beta-Status raus. (Bild: Eleventh Hour Games)

Last Epoch auf Steam Deck – Offiziell (noch) nicht unterstützt, läuft aber sehr gut

Last Epoch wird auf dem Steam Deck mit “Unsupported” angegeben, also übersetzt mit “nicht unterstützt”. Darauf weisst auch das entsprechende Symbol hin. Valve gibt aber an, an einer offiziellen Unterstützung zu arbeiten. Allerdings können wir bereits jetzt sagen: Seit längerer Zeit läuft Last Epoch auch auf dem Steam Deck und das sogar wirklich enorm gut! Einfach installieren und das Action-RPG startet ohne jegliche Probleme. Auch das Grafik-Preset “Mittel” ist bereits sehr gut gewählt, da wir dieses für den wirklich optimalen Kompromiss halten. Getestet haben wir Last Epoch übrigens auf dem Steam Deck OLED mit 512 GB SSD.

So erreichen wir in Last Epoch auf dem Steam Deck in den bereits vorgeschlagenen mittleren Grafikeinstellungen eine recht gute Performance zwischen 50 und 60 Bildern pro Sekunde (FPS). Meist bewegt sich die Kurve allerdings um die 55 bis 58 FPS. Ist so richtig viel auf dem Bildschirm los, fallen die Bildraten auch gerne einmal knapp unter 50 FPS, was uns vor allem in den Anfängen der Kampagne in der “Ruined Epoch” aufgefallen ist. Auf dem 7 Zoll LCD oder dem 7.4 Zoll OLED fallen allerdings einige Details nicht ins Gewicht. So könnt ihr ruhig die Schattendetails auf niedrig stellen, um noch etwas mehr Luft nach oben zu haben.

Interessant fanden wir auch die gute Spielbarkeit des Preset “Hoch”. Hier erreichen wir zwischen 42 und 55 FPS. Last Epoch skaliert auf dem Steam Deck in nativer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln wirklich sehr gut und so empfehlen sich einige Einstellungen für einen sehr flüssigen Spielablauf. An dieser Stelle würde ich euch aber noch empfehlen im Reiter “Kompatibilität” auch einmal mit Proton Experimental zu hantieren und schauen, was bei euch eventuell besser läuft. Im ersten Performance-Test habe ich keiner Unterschiede festgestellt und hatte auch keine Abstürze zu verzeichnen.