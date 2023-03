Künstliche Intelligenz und Handy gegen Schlaglöcher in den Strassen

Lesedauer: < 1 Minute

Während immer noch im Netz über Sinn und Unsinn in einigen Bereichen unseres Lebens über künstliche Intelligenz diskutiert wird, gibt es aber bereits sehr sinnvolle Anwendungsfälle. In Bayern in Deutschland ist bereits auf simpler Ebene ein Modell im Einsatz, dass das Erfassen von Strassenschäden deutlich erleichtert.

Das Strassenerfassungssystem stammt von einer Firma aus Stuttgart mit Namen “vialytics”. Mittlerweile haben fast 40 Gemeinden und Kommunen das System für die Erfassung im Einsatz. Die Bilder werden übrigens nicht nur stark verschlüsselt und unzugänglich auf Servern aufbewahrt, sensible Infos wie Nummernschilder anderer Autos oder Gesichter von Personen werden schon während der Aufnahme bereits verpixelt. Alles also im Rahmen der gültigen Datenschutzverordnungen also.

Wenn früher eine Kommune ein halbes bis dreiviertel Jahr warten musste, um einen Strassenzustandsbericht vorliegen zu haben, dauert es jetzt nur noch wenige Wochen. Aber nicht nur die Effizienz vor Ort spielt eine grosse Rolle. Die bereitgestellten Daten sollen im Anlschuss auch von künstlicher Intelligenz analysiert und ausgewertet werden, um ganze Planungsszenarien zu vereinfachen. Die Gemeinden können so weitaus schneller reagieren, wenn es um die Verkehrs- und Baustellenplanung geht. So würden innerhalb kürzester Zeit realistische Modelle erstellt, wovon man sich letztendlich nur noch für ein entsprechendes Modell entscheiden müsste. Was das kommunale Budget eben her gibt.