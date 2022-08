Jetpack Joyride 2 exklusiv für Apple Arcade erschienen – Klassiker neu aufgelegt

Jetpack Joyride ist einer der grossen Klassiker für Smartphones und Tablets. Egal ob Android oder iOS, der Auto-Sidecroller erfreute sich grosser Beliebtheit. Nach vielen Jahren kündigte Halfbrick Studios den Nachfolger an, der nun vor wenigen Tagen erschienen ist. Allerdings können nicht alle Fans des Spiels den Nachfolger geniessen.

Jetpack Joyride 2 mit vielen Verbesserungen und komplett ohne In-App-Käufe

Besonders beeindruckend sind die vielen Veränderungen und Verbesserungen im Spiel. Optisch setzt Jetpack Joyride 2 auf einen verbesserten Comic-Look und dieses Mal sogar mit kleiner, integrierter Story, während sich Barry durch die Level ballert. Ja, ihr habt richtig gelesen, denn der „Labor in die Luft sprengende Jetpack-Fanatiker“ hat erstmals verrückte Waffen zur Auswahl und davon eine ganze Menge. Zudem gibt es einige Bosse zu besiegen, darunter auch spassige Mini-Bosse in Halbabschnitten der Level. Das Labor ist übrigens in mehrere Sektoren aufgeteilt mit unterschiedlichen Themes und wird mit Updates in Zukunft fortlaufend erweitert.

Des Weiteren gibt es nun mehrere „Währungen“ im Spiel, mit denen ihr neue Upgrades freischalten könnt. Neben den vielen neuen Waffen und Fahrzeugen, könnt ihr nun auch euren Jetpack upgraden und so die Lebenspunkte von Barry und Betty (es gibt nun auch einen weiblichen Charakter) oder auch den Schaden erhöhen. Die in Jetpack Joyride 2 auch als Arcade betitelten Minispiele bringen weitere Ressourcen, um zusätzliche Fähigkeiten weiter zu verbessern. Es hat sich also wirklich immens viel getan! Und ist auf den ersten und zweiten Blick ein mehr als nur toller Nachfolger geworden.