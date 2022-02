iPhone SE 3 und iPad Air 5: Apple Event soll Anfang März stattfinden

Die neuen MacBooks und iPhone 13-Modelle sind durchaus erfolgreich gestartet. Apple will hier aber noch nicht abreissen lassen und so wird schon fast „traditionell“ auch ein Frühlings-Event erwartet. Genauer gesagt soll ein iPhone SE 3 kommen und auch neue iPad Air Modelle stehen wohl in der Pipeline. Nun steht wohl auch der Monat fest, jedenfalls wenn es nach der recht häufig verlässlichen Bloomberg-Redaktion geht.

iPhone SE 3 und iPad Air 5 sollen Anfang März vorgestellt werden

Nachdem in 2020 das bislang letzte iPhone SE vorgestellt wurde, bleibt Apple hier seinem Zweijahresrhythmus weiterhin wohl treu. Wie Bloomberg berichtet, soll das kommende Event am 8. März 2022 stattfinden. Erwartet wird eben das benannte iPhone SE 3 mit 5G-Modem und Apple A15 Bionic Prozessor aus dem normalen iPhone 13. Ebenfalls im Gespräch ist ein neues iPad Air 5, das zwar das Design beibehält, allerdings im Inneren ebenfalls mit einem aktuellen Prozessor aufgewertet wird.

Ob es auch noch weitere Änderungen geben kann, beispielsweise an der Kamera oder gar den Displays, ist aktuell nicht bekannt. Mini-LED wird wohl weiterhin den iPad Pro-Modellen vorbehalten bleiben. AMOLED hingegen der Flaggschiff-Reihe der iPhones von Apple. Eine Zeit lang in 2021 war gar ein Re-Design des iPhone SE im Gespräch, das sich am iPhone Xr orientieren könnte. Dieses wurde laut einiger Berichte, die sich auf interne Quellen berufen, aber wohl noch einmal verschoben. Genaue Gründe nannte man allerdings derzeit nicht.