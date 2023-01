iPhone SE (2024) angeblich gestoppt – 5G-Modem nicht gut genug?

Apples kleinste iPhone-Serie wird im Schnitt alle zwei Jahre erneuert. Meist mit neuen Innereien, wie einem aktuellen Apple-Prozessor. Das iPhone SE 4, das für 2024 geplant sein soll, wurde aber wohl nun in der Entwicklung gestoppt. Grund dafür könnte das von Apple selbst entwickelte 5G-Modem sein, dass den eigenen Ansprüchen des Herstellers nicht genügt.

iPhone SE (2024) Modelle könnten Testplattform für hauseigene Technologie werden

Denn im kommenden iPhone SE soll anscheinend ein von Apple entwickeltes 5G-Modem stecken, welches aber laut einem Bericht im Netz nicht den hohen Ansprüchen des kalifornischen Herstellers genügt. Mittlerweile soll die Produktion sogar gestoppt worden sein, weil der neue 5G-Chip nicht konkurrenzfähig sei. Das iPhone SE 4 hätte damit eigentlich ausgestattet werden sollen.

Es gibt auch einen Nutzniesser in dieser Situation. Qualcomm baut aktuell die 5G-Chips für die iPhone-Modelle und dürfte damit erst einmal weiter im Rennen bleiben. Apple gehört zu den grössten Abnehmern für das von Qualcomm gebaute 5G-Modem. Ob das allerdings ewig so bleibt, darf bezweifelt werden, da Apple schon seit längerer Zeit versucht, die Komponenten selbst herzustellen. Grade beim Prozessor hat Apple in den vergangenen Jahren enorme Erfolge verzeichnet.