iPhone ohne Displayrand: Wird der Fan-Traum in 2025 bereits Realität?

Das bedeutet, dass es keine Kameraaussparung mehr geben wird, also FaceID komplett unter das Display verschwinden soll und der Rand so dünn sein, dass dieser kaum noch zu sehen ist. Allerdings gibt es noch einige problematische Hindernisse, die Apple für das randlose Display überwinden muss. Eines davon ist eine mögliche unter dem Panel versteckte Kamera, denn derzeit ist die äußere Filmlage nicht so dünn, um ein solches Modul unter dem Display aufzunehmen

Zudem kommt ein drittes Problem hinzu, denn Apple will das flache, direkt unter dem Glas liegende Display weiterhin behalten. Doch liegen aktuell am inneren Rand des iPhones ein paar elektronische Verbindungen. Diese muss Apple also in Zukunft anders legen. Andere Hersteller biegen hierfür das Display einfach über den Rand, wie ihr es viellecht vom Honor 90 oder früheren Samsung-Edge-Modellen kennt. Berichten zufolge will Apple aber eben kein gebogenes Display haben, da es an den Rändern einen unangenehmen Vergrößerungsglaseffekt haben kann und der Hersteller sieht gebogene Bildschirme als zu unstabil an.

Wann allerdings genau mit einer solch drastischen Designänderung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Als frühester Zeitpunkt wird derzeit das Jahr 2025 angegeben, wo im September dann das iPhone 17 und iPhone 17 Pro vorgestellt werden könnten. Es könnte aber auch locker 2026 oder gar 2027 werden.