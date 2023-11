iPhone 16 Serie: Generative KI-Funktionen und überarbeitete Siri vermutet

Lesedauer: < 1 Minute

Noch ist nicht ganz klar, welche Funktionen aber genau mit generativer KI gemeint sind. Meist wird darunter das erarbeiten von Text, Bildern oder anderen Dingen bezeichnet, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entstehen. Möglich wäre also auch hier eine Art von Text-zu-Bild-Generierung, wie wir es beispielsweise bereits von Google oder Microsoft kennen. Zudem soll Apple ein eigenes LLM, ein sogenanntes Large Language Model, nutzen um Siri grundlegend zu verbessern. Das aktuell im Netz bekannteste und frei zugängliche LLM ist beispielsweise ChatGPT 3.5.

Apple hat zwar die Entwicklung des iOS 18 Update derzeit ein wenig vertagt , arbeitet aber dennoch hinter den Kulissen an weiteren Stellschrauben. Ein neuer Bericht von Bloomberg’s Mark Gurman legt aktuell nahe, dass die iPhone-16-Serie im nächsten Jahr exklusive generative KI-Funktionen bietet, die gleichzeitig auch als Hauptverkaufsargumente für die neuen Geräte vermarktet werden sollen.

Ein Bericht des für gewöhnlich in Apple -Kreisen sehr gut unterrichteten Mark Gurman zeigt neue Features für die kommende iPhone 16 Modellserie, die auch als Kaufargument herhalten sollen. Im Fokus stehen vor allem künstliche Intelligenz, ein komplett eigenes LLM (Large Language Model) und auch Siri soll davon profitieren. Viele der Funktionen sind dann von Haus aus im neuen Betriebssystem integriert.

Kommt in den neuen iPhone-Modellen eine von Apple selbst entwickelte KI zum Einsatz? (Bild: Apple)

Das Hauptaugenmerk liegt bei Apple laut dem Bericht also auf den KI-Fähigkeiten der neuen iPhone 16 Modelle. Damit die gesamte iPhone-16-Serie fit für dieses neue Feature wird, sollen auch alle Geräte erstmals wieder den gleichen Prozessor erhalten. So kommt dann der Apple A18 dann in allen Modellen vor, der unter Umständen mit speziellen KI-Kernen ausgestattet sein könnte. Aktuell nutzen beispielsweise die normalem iPhone-Modelle (ohne Pro) den Chipsatz aus den Vorgänger-Pro-Geräten.

Einen ersten Blick könnten wir vielleicht schon Anfang Juni 2024 erhaschen. Natürlich nicht auf die neue iPhone 16-Serie, aber zumindest zur WWDC 2024 dann auf das kommende iOS 18 Update. Eventuell werden dann schon erste KI-Features vorgestellt, die im System verankert sind. Eine Vorstellung der kommenden iPhones dürfte dann traditionell im Herbst 2024 stattfinden.

Quelle: Bloomberg