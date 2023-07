iPhone 16 Pro Max: Kommt der Super-Periskop-Zoom in 2024?

Lesedauer: < 1 Minute

Bereits das iPhone 15 Pro Max soll dieses Jahr mit einer neuen Periskop-Kamera vorgestellt werden und damit auch das erste iPhone mit einer solchen Technologie sein. Im nächsten Jahr wird das iPhone 16 Pro ebenfalls über eine Periskop-Kamera verfügen, allerdings nicht mit der “Super Telephoto”-Fähigkeit. Es wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro die Periskop-Kamera des iPhone 15 Pro Max übernimmt, während das iPhone 16 Pro Max ein noch ausgeklügelteres Kamera-System besitzen wird. Das würde die Unterscheidung der Top-Modelle nicht nur in ihrer Grösse weiter auffächern. Somit schafft Apple zumindest in der Preisdifferenz weitere Unterscheidungsmerkmale, selbst innerhalb der Pro-Kategorie.

Das iPhone 16 Pro Max wird voraussichtlich mit einer aussergewöhnlichen “Super-Telephoto” Periskop-Zoom-Kamera ausgestattet sein. Dieser Ausdruck bezieht sich üblicherweise auf Kameras mit einer Brennweite von mehr als 300 mm. Der technische Sprung in dieser Form wäre durchaus massiv, wenn wir bedenken, dass das aktuelle iPhone 14 Pro Max lediglich eine Brennweite von 77 mm mit seiner Zoom-Kamera erreicht und so nur maximal einen Zoom mit dreifacher Vergrösserung zulässt.

Darüber hinaus weist die Quelle daraufhin, dass die Hauptkamera des iPhone 16 Pro Max einen um 12 Prozent grösseren Sensor als das iPhone 14 Pro Max haben soll. Es wird erwartet, dass das iPhone 15 Pro Max bei der Hardware des Vorgängermodells bleibt. Ob es so kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Aber da bereits Apple bei den regulären Modellen meist die Hardware der Pro-Modelle der Vorgänger nutzt, wäre ein solcher Schritt im Pro-Lineup nicht ausgeschlossen.

Wichtig zu erwähnen wäre allerdings, dass Apple einmal mehr nicht der erste Hersteller in dieser Kategorie wäre, der mit einem Super-Zoom hantiert. Samsung ist mehr oder weniger an seinen Super-Zoom-Versuchen gescheitert. Huawei hatte ebenfalls einige Periskop-Kameras in seinen Handys verbaut, dieses aber nach und nach in neueren Modellen verworfen.

Quelle: Weibo