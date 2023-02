iPhone 15 Pro Leak: Renderbilder zeigen erstmals runderes Design

Im Herbst dürfte es wieder soweit sein und Apple stellt neue iPhone-Modelle vor. Das iPhone 15 wird bereits mit teilweise sehr wilden Gerüchten in Verbindung gebracht. Eines davon lehnt sich nun an den erstmals im Netz zu sehenden Renderbildern an, allerdings nicht so, wie bisher vermutet.

iPhone 15 Pro: Aus scharfen Seiten könnten wieder runde Ränder werden

Die auf 9to5mac veröffentlichten Renderbilder stammen aus geleakten CAD-Daten und sollen die Umrisse des vermeintlichen iPhone 15 Pro zeigen. Das Auffälligste daran ist vor allem der Rahmen, denn dieser erscheint ziemlich rund und ist das genaue Gegenteil vom aktuellen Design. Das iPhone ist seit dem iPhone 12 mehr oder weniger “scharfkantig”. Rundere Rahmen gab es noch zu Zeiten des iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 bis hin zum iPhone 11.

Eigentlich gab es erst einmal etwas andere Gerüchte. So soll das iPhone 15 wohl eine rundere Rückseite bekommen, ähnlich wie beim iPhone 3GS damals in 2008. Doch sollten die aktuell geleakten Renderbilder stimmen, dann gab es wohl eine kleine Missinterpretation und nur der Rahmen könnte zum Übergang nach hinten wieder runder werden. Unbekannt ist Apple diese Methode nicht, denn das iPhone Xr ist ein ziemlicher Handschmeichler mit seinen gleichmässigen Rundungen hinten. Allerdings war dieses Modell eine günstige Alternative aus Kunststoff und eigentlich setzt Apple beim Pro auf Edelstahl und Glas.