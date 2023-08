iPhone 15 Pro (Max): Weniger Displayrand und Titanrahmen

Lesedauer: < 1 Minute

Die Informationen stammen vom Journalisten und Apple Insider Mark Gurman, der einen Artikel auf Bloomberg veröffentlichte. Dort geht er auf das neue Display der iPhone 15 Pro-Modelle und damit auch für das iPhone 15 Pro Max ein. Diese sollen nämlich eine kleine, aber durchaus mehr als heiss erwartete Änderung erhalten. Zudem gibt es neue Infos um Rahmen der Modelle.

iPhone 15 Pro (Max) mit deutlich dünneren Displayrändern? Titanrahmen erwartet

Während der Rand um die Displays der aktuellen iPhones im Vergleich zu anderen Konkurrenzmodellen immer noch etwas “breit” erscheint, so soll sich dieses nun schon bald ändern. Wie Bloomberg berichtet, soll bereits im iPhone 15 Pro, der Rand auf circa 1.5 mm schrumpfen. Das aktuelle iPhone 14 Pro hat eine Rahmendicke am Display von etwa 2.2 mm. Ein Unterschied, den wir definitiv sehen würden, sofern es tatsächlich so kommt.

Die dahinter stehende Technik nennt sich “LIPO” und ist bereits in der Apple Watch Series 7 im Einsatz, um auch dort die Ränder deutlich kleiner als beim Vorgänger zu halten. Bleibt schlussendlich aber die Frage im Raum stehen, ob Apple die Displays mit den zusätzlichen 0.7 mm vergrössert oder die Diagonalen von 6.1 Zoll und 6.7 Zoll erst einmal so belässt.