iPhone 15 Pro (Max): Apple A17 Pro stemmt Resident Evil Village und Assassin’s Creed Mirage

Lesedauer: 2 Minuten

Der neue Apple A17 Pro erreicht laut iPhone-Hersteller deutlich über 20 Prozent mehr Leistung als der Apple A16 Bionic aus dem iPhone 14 Pro (Max). Verantwortlich ist dafür nicht nur der neue 3-Nanometer-Fertigungsprozess, sondern auch eine überarbeitet GPU mit sechs Kernen und auch die neue CPU kommt mit insgesamt sechs Kernen daher. Die neue Neural Engine soll zudem doppelt so schnell arbeiten können und kann auch das iPhone beim Zocken unterstützen.

Doch damit nicht genug. Auf der Bühne kamen auch einige Gaming-Studios zusammen. So zeigte Capcom Resident Evil 4 Remake und auch Resident Evil Village auf dem neuen iPhone. Übrigens nicht als Streaming-Spiel, sondern tatsächlich nativ auf dem iPhone 15 Pro. Beide Games sollen mit hohen Bildraten und ebenfalls hohen Grafiksettings laufen. Auch Ubisoft kündigte etwas grosses an: Der für PC und Konsolen geplante Titel Assassin’s Creed Mirage erscheint ebenfalls nativ für Apples iOS 17 Betriebssystem. Ebenfalls dabei: Das bereits für macOS angekündigte Death Stranding soll ebenfalls auf die neuen iPhones kommen. Die Spiele sollen noch im Laufe des Jahres für das iPhone zur Verfügung stehen.

Die gezeigten Bilder konnten während der Vorstellung des neuen Apple -Prozessors durchaus beeindrucken. Die leistungsintensive Grafiktechnik “Raytracing” soll auf dem Apple A17 Pro flüssig laufen und bald auch schon von Spielen auf der iOS -Plattform genutzt werden. Wie stark das Erlebnis ist, zeigte Apple im neuen 3DMark-Benchmark Solar Bay, der auf dem iPhone 15 Pro (Max) absolut flüssig lief. Bei Raytracing handelt es sich um natürliche Licht- und Reflexionsspieglungen in Games, die immense Rechenleistung fordern, um ein möglichst realistisches Licht, Schatten und Szenerien zu erzeugen.

Der neue Prozessor in den ebenfalls neu vorgestellten iPhone 15 Pro (Max) Modellen heisst dieses Jahr nicht mehr nur A17 oder A17 Bionic, sondern erstmals hat ein iPhone-Prozessor das Wort “Pro” im Namen. Eben auf Augenhöhe der neuen Pro-Modelle. Was dieser zu leisten im Stande ist, hat Apple zusammen mit hochrangigen Studios wie Capcom und miHoyo angekündigt. Auch Ubisoft war dabei.

Kommt nun der grosse Angriff auf Steam Deck und PC-Gaming-Handhelds?

Controller gibt es für das iPhone im Endeffekt wie Sand am Meer. Auch wir haben bereits einiges zum Thema getestet. Beispielsweise die Modelle von Moga oder auch den neusten Razer Kishi v2. Natürlich sind diese nicht für typische Handy-Spiele wie Clash of Clans oder Angry Birds gedacht. Sondern richten sich eher an Titel, die mehr mit Konsolenspielen gemeinsam haben. Genshin Impact, Diablo Immortal oder Elder Scrolls Blades spielt sich mit Controller schon deutlich besser.

Kommen nun auch Resident Evil 4 Remake, Village oder auch Assassin’s Creed Mirage dazu, dann sind das immerhin ernstzunehmende und hochkarätige Triple-AAA Spiele und das jetzt nur für das iPhone! Allerdings ist nach aktuellem Zeitpunkt noch unklar, ob auch ältere Modelle diese Spiele noch einigermassen ordentlich befeuern können. Ein iPhone 13 könnte unter Umständen schon die unterste Grenzen darstellen und dieses Geräte liegt gerade einmal nur zwei Generationen zurück.