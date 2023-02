iPhone 15 (Pro): Gerüchten deuten auf Retro-Design aus 2008 hin

Das iPhone 15 geisterte schon weit vor dem iPhone 14 aus September 2022 im Netz herum. Vor allem Änderungen an der Hardware wie USB-C zum Beispiel. Allerdings macht nun ein weiteres Gerücht die Runde und zwar zur Kamera auf der Rückseite, die soll sich erstmals seit vielen Jahren wieder im Design ändern, aber nicht nur das. Auch die gesamte Rückseite könnte ein nostalgisches Feeling erhalten.

Wilde Gerüchte um eine Runde Rückseite beim iPhone 15 (Pro)

Irgendwie kursieren aber seit Ewigkeiten wieder so richtig kuriose Gerüchte im Netz zu den kommenden iPhones für 2023. Angeblich soll eine runde Rückseite im Gespräch sein und das wäre wirklich ein Ding! Denn dieses Design-Element hab es in der Apple-Serie zuletzt beim iPhone 3GS. Mit dem iPhone 4 war die Rückseite bereits flach und hat sich seitdem in der Grundform auch nicht mehr geändert, auch wenn die Ränder selbst rund waren.

Sollte das Gerücht sich bewahrheiten, könnte der neue Aufsatz für die Kamera ebenfalls ein grundlegend neues Design erhalten. Einer der Berichte besagt, dass das iPhone 15 und 15 Plus die 48-MP-Kamera der aktuellen Pros erhalten, was aber nicht unwahrscheinlich ist, da Apple so bereits in der Vergangenheit vorging. So erbte das iPhone 13 und 13 Plus die Kamera des iPhone 12 Pro (nur ohne Zoom eben).