iPhone 15 (Pro): Fans sorgen sich über langsame USB-C-Anschlüsse

Unwahrscheinlich wäre diese Art der Aufspaltung allerdings nicht. Das neuste iPad, das im Vorgänger noch Lightning verbaute, kommt beispielsweise nun mit USB-C 2.0. Die iPad Pro Modelle nutzen hingegen den deutlich besseren Thunderbolt-Standard, der auch USB-C kompatibel ist. Letzterer erlaubt nicht nur zügiges Aufladen sondern auch eine sehr hohe Datenrate zum Transferier von Medien und weiteren Inhalten. Es wäre also möglich, dass Apple beim iPhone 15 ebenfalls eine deutlichere Unterscheidung in der Technik im Vergleich zum iPhone 15 Pro anstrebt, um den Aufpreis zu rechtfertigen.

Wie der sehr gut unterrichtete Apple -Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, soll Apple im iPhone 15 zwar USB-C verbauen, allerdings nur den langsamen 2.0 Standard. Damit würde sich an den Übertragungsraten zu Lightning zwar minimal etwas verbessern, aber der Zuwachs ist gering. Grosse Daten vom iPhone auf einen PC zu übertragen wird auch mit USB-C 2.0 keine witzige Angelegenheit. Das iPhone 15 Pro soll allerdings die neuste Technik erhalten und wahrscheinlich auf USB-C 3.1 oder 3.2 setzen. Denkbar wäre auch ein Thunderbolt 4-Anschluss, was natürlich die Geschwindigkeit massiv verbessern würde.

Ming-Chi Kuo soll die Infos über die USB-C-Anschlüsse für die im Herbst 2023 erwarteten Modelle übrigens direkt aus der Lieferkette haben. Wie verlässlich die Infos sind ist unklar, doch in der Vergangenheit erwies sich der Analyst als enorm treffsicher und als verlässliche Quelle. Weiterhin halten sich übrigens noch über iPhones komplett ohne Anschlüsse. Ob das allerdings schon in 2023 passiert, gilt zwar nicht komplett als unwahrscheinlich, doch ist die Chance darauf auch aktuell nicht all zu hoch.

