iPhone 15-Serie erhält (fast) komplett neue Kamera – Upgrade für Grundmodelle

Voraussichtlich im September 2023 stellt Apple seine neue kommende iPhone 15-Serie vor. Da darauf installierte Betriebssystem iOS 17 Update hat das Unternehmen bereits zur WWDC 2023 gezeigt. Nun plätschern aber wieder neue Hardware-Gerüchte durch die Löcher des Internets. Unter anderem, dass Apple einem kleinen, aber feinem Update-Zyklus seiner Modelle treu bleibt.

iPhone 15-Serie soll durchgängig eine 48-Megapixel-Kamera erhalten

Dabei geht es vor allem wieder um ein Upgrade der Kamera, die das iPhone 15 wieder auf dem Stand der vergangenen iPhone 14 Pro-Modelle heben kann. Laut einem neuen Bericht, der von ITHome veröffentlicht, kämpft Sony (ein bedeutender Kamerazulieferer für Apple) mit “unzureichender Produktionskapazität”, was aktuell ein wichtiger Hinweispunkt ist! Einer der Hauptgründe, die in dem Leak vorkommen, ist die gestiegene Nachfrage nach Farbfilterfolien im Zusammenhang mit der Aufrüstung des iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf hochwertigere Kameramodule. Somit sollen alle Apple-Handys für dieses Jahr mit einer 48-Megapixel-Kamera ausgestattet werden.

Das Dynamic Island-Design und das fortschrittlichere Kamerasystem, die auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu finden waren, waren einige der Hauptverkaufsargumente, die Apple-Benutzer im Jahr 2022 zum Kauf bewegt haben sollen. Aktuell gehen viele Gerüchte davon aus, dass nämlich nicht nur das Kamerasystem aus dem iPhone 14 Pro ins normale iPhone 15 wechseln soll, sondern auch die dynamische Notch.