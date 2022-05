iPhone 14 Pro: Sieht so das kommende Apple-Flaggschiff aus?

Lange lässt die Serie rund um das kommende iPhone 14 vermutlich nicht mehr auf sich warten. Der bekannte Leaker Jon Prosser hat wieder ein Video veröffentlicht und zeigt das Pro-Modell – inkl. neuer Front – von allen Seiten. Könnte so das neue iPhone 14 Pro tatsächlich aussehen? Vor allem auch in Bezug auf die neue Selfie-Kamera?

iPhone 14 Pro mit neuer Front, Face ID und Selfie-Kamera

Die Einschläge kommen immer Näher, zumindest lässt sich das anhand der mittlerweile hochfrequentierten Leaks recht gut bestimmen. Zudem schlagen die meisten mittlerweile in die gleichen Kerben, was für eine recht hohe Trefferquote und Einigkeit spricht. So nun auch das neuste Video des bekannten Journalisten und Leaker Jon Prosser von FPT. Dieser zeigt das iPhone 14 Pro von allen Seiten und wie dieses aussehen soll. Meist kann der Leaker auf ein breites, internes Netzwerk bei Apple zurückgreifen und kommt recht häufig an gute Informationen.

So sehen wir die Face ID-Kamera in der Front in einem Punch-Hole-System im Display untergebracht. Das eliminiert nicht nur die von Fans mittlerweile sehr ungeliebte Notch, sondern hebt sich auch deutlich vom normalen iPhone 14 und den Vorgängermodellen ab. Zudem soll eine neue High-End-Kamera von LG Innotek mit Autofokus im Gespräch sein, die die Selfies deutlich verbessern soll. Allgemein galten die Selfie-Kameras bei iPhones nie als gut, was sich in 2022 nun endlich ändern könnte. Die Kamera selbst soll laut der aktuellen Informationen nach viermal teurer sein, als die im iPhone 13 verwendete Frontkamera.