iPhone 14 (Pro): Drastische Hardware-Änderung könnte Fans nicht gefallen

Fairerweise muss man allerdings auch betonen, dass es eine „winzige“ Unterscheidung beim iPhone 13 und iPhone 13 Pro beim Prozessor aktuell auch gibt. Das Pro-Modell hat 5 GPU-Kerne und somit ein wenig mehr Grafikleistung. Das iPhone 13 hingegen hat 4 GPU-Kerne. Der Unterschied ist allerdings im Alltag nicht all zu stark zu spüren, auch beim Gaming liegt das iPhone 13 Pro nicht nennenswert in Führung. Das deutlich bessere Display mit 120 Hertz und die bessere Kamera, da hier Fans eine weitere Linse mehr zur Verfügung haben, sind schon deutlich grössere Kriterien.

Kein geringerer als der für gewöhnlich sehr treffsichere Apple -Analyst Ming-Chi Kuo hat auf Twitter eine drastische Hardware-Änderung in den Raum geworfen. So soll das iPhone 14 Pro natürlich den neusten Apple A16 Prozessor erhalten und damit auch einen deutlichen Performance-Schub machen. Das normale iPhone 14 hingegen soll den Apple 15 aus dem iPhone 13 beibehalten. Das wäre natürlich ein drastischer Schritt, da über alle Jahre hinweg für Fans immer die gleiche Leistung zur Verfügung stand, egal für welches Gerät sie sich in den neuen Lineups entschieden haben.

Sollte Apple also tatsächlich den A15 Bionic im Nachfolger verwenden, wäre der Unterschied um so grösser. Ebenfalls sollen die iPhone 14 Pro Modelle mit LPDDR5 ausgestattet sein, während das iPhone 14 den deutlich langsameren LPDDR4 nutzen. Ob das aber alles auch so stimmt, bleibt natürlich abzuwarten. Allerdings lag Ming-Chi Kuo in der Vergangenheit nur selten daneben. Mit einer Vorstellung der neuen iPhone 14 (Pro) Modelle können wir voraussichtlich Anfang September 2022 rechnen.

Quelle: Ming-Chi Kio auf Twitter